Estudo revela os cinco piores alimentos para a saúde; confira

Pesquisadores identificaram os cinco alimentos mais prejudiciais à saúde: batata frita, bebidas açucaradas, carnes vermelhas processadas, farinha refinada e doces. O consumo excessivo desses ultraprocessados está associado a doenças como obesidade e problemas cardíacos. De acordo com especialistas, é essencial adotar uma dieta balanceada, com alimentos naturais sendo regra e os ultraprocessados, exceção.



