Fala Brasil

EUA avaliam participação de Zelensky em reunião entre Trump e Putin

Casa Branca mantém encontro bilateral, mas pressão internacional cresce para incluir presidente ucraniano

Fala Brasil|Do R7

A cinco dias do encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca, o governo dos Estados Unidos avalia a inclusão do presidente ucraniano Vladimir Zelensky na reunião. Oficialmente, a Casa Branca mantém a intenção de realizar um encontro bilateral, conforme solicitado por Putin. No entanto, líderes da União Europeia pressionam para que Zelensky participe das negociações. O vice-presidente americano, J. D. Vance, declarou que o objetivo é buscar um acordo que ambos os países possam aceitar. Trump deve falar sobre o tema em coletiva nesta segunda-feira (11).

