EUA devem aumentar tarifas sobre aço e alumínio, e Brasil pode ser afetado

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um aumento de 25% nas tarifas sobre todas as importações de aço e alumínio, durante uma entrevista no avião presidencial. O Brasil poderá ser um dos países afetados, já que a exportação de aço e ferro representa 14% das vendas brasileiras para os EUA. O presidente Lula já havia declarado que, se o Brasil for taxado, também irá impor tarifas extras sobre produtos americanos. Além disso, a China respondeu às taxações americanas com tarifas entre 10% e 15% sobre produtos dos EUA.