EUA vão pagar mais de R$ 5.000 a imigrantes ilegais que quiserem deixar o país

O governo dos Estados Unidos anunciou um programa que pagará cerca de R4 5.600 a estrangeiros em situação irregular que optarem por deixar o país voluntariamente. Segundo o Departamento de Segurança Interna, a medida visa diminuir os custos das deportações, que chegam a R$ 96 mil por imigrante. Inspirado no modelo do Reino Unido, o programa retira os imigrantes da lista de detenções e garante o pagamento ao retornarem ao país de origem.



