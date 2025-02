Evento para posse de Donald Trump sofre alterações e desfile não será realizado na Casa Branca

A cerimônia de posse de Donald Trump sofreu alterações por conta das baixas temperaturas. Com isso, o tradicional desfile não será mais realizado na Casa Branca e sim em uma arena fechada em Washington (EUA). Apenas 20 mil pessoas poderão assistir ao evento. No Capitólio, apenas 700 espectadores terão acesso à toda cerimônia. As autoridades também ajustaram o planejamento de segurança, com a expectativa de 25 mil agentes de segurança trabalhando no evento para posse na próxima segunda-feira (20).