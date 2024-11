Ex-mulher de homem que atacou STF coloca fogo em casa e está internada com queimaduras graves

Ex-mulher de Francisco Wanderley Luiz, o homem que atacou o prédio do Supremo Tribunal Federal na última quarta-feira (13), Daiane Dias foi internada com queimaduras graves após espalhar gasolina e atear fogo na casa dele, em Rio do Sul (SC). Vizinhos tentaram socorrê-la antes da chegada do corpo de bombeiros. Francisco provocou explosões na Praça dos Três Poderes em Brasília e morreu ao detonar uma bomba.