Ex-namorado é preso após confessar que matou jovem de 18 anos em São Paulo

Lucas Alves Pereira, de 18 anos, foi preso após confessar o assassinato de sua ex-namorada Ana Carolina Pereira, também de 18 anos. O crime ocorreu em 22 de fevereiro no apartamento da tia do suspeito na zona leste de São Paulo . Lucas afirmou ter cometido o crime por se sentir humilhado por Ana Carolina. Após o assassinato, ele fez uma postagem nas redes sociais expressando seus sentimentos. Ana Carolina sonhava em ser professora e havia sido aprovada em primeiro lugar no vestibular de pedagogia. Lucas vai responder por feminicídio, cuja pena varia de 12 a 30 anos de prisão, podendo ser agravada pelo uso de meio cruel.



