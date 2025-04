Ex-presidente Jair Bolsonaro segue internado após passar mal e será transferido para Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro continua internado em Natal (RN) após passar mal durante um evento. Ele deve ser transferido para Brasília no início da tarde em um avião particular da Unimed com unidade de terapia intensiva móvel. Segundo o senador Rogério Marinho, Bolsonaro está estável, realizou fisioterapia e caminhou pela manhã.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!