Ex-zagueiro Lúcio é internado após sofrer queimaduras em lareira

Lúcio, ex-zagueiro da seleção brasileira e pentacampeão mundial, sofreu queimaduras ao manusear uma lareira e foi internado no Hospital de Brasília. De acordo com o boletim médico, ele está estável, consciente e sob cuidados especializados, com transferência prevista para outro hospital. Aos 47 anos, Lúcio se aposentou dos gramados em 2020, após passagens marcantes por clubes como Bayern de Munique e Inter de Milão. Em outubro de 2024, ele participou de um treino da seleção brasileira durante a preparação para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.



