Exclusivo: família de adolescente morto por PM busca por justiça

Os pais de Natã Ribeiro Jesus Dias buscam justiça pela morte do filho, de 16 anos, alvejado pela Polícia Militar em 2018. O jovem foi atingido nas costas enquanto pilotava a moto do pai, que havia pegado sem permissão. A polícia alega que o jovem estava armado, mas a família contesta, afirmando que as evidências de vídeo mostram Natã com as mãos no guidão.



