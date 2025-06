Exclusivo: PCC usava fachada de empresas para lavar dinheiro em Sorocaba (SP), aponta investigação

Uma quadrilha utilizou uma rede de empresas fictícias para lavar dinheiro da facção criminosa PCC em Sorocaba, interior de São Paulo . O esquema movimentou mais de R$ 100 milhões por meio da compra e venda de imóveis e veículos de luxo. Rodolfo César foi identificado como operador financeiro do grupo chefiado por Alexandre Teodoro de Souza. Segundo o Ministério Público de São Paulo, a quadrilha usou ao menos 18 empresas de fachada para movimentações financeiras ilícitas, dificultando o rastreamento da origem do dinheiro proveniente do tráfico de drogas.



