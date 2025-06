Explosão em posto de combustíveis na região central do Rio deixa duas pessoas gravemente feridas

Um cilindro de gás explodiu durante o abastecimento em um posto de combustíveis no centro do Rio de Janeiro . A explosão feriu gravemente duas pessoas. O motorista sofreu queimaduras e lesões sérias e o frentista perdeu um braço. Ambos foram levados ao Hospital Municipal Souza Aguiar para tratamento. A explosão ocorreu em frente à Praça da Cruz Vermelha, próximo ao Hospital do Inca. O corpo de bombeiros interditou o local para a perícia técnica, que investiga as causas do incidente. A explosão destruiu o teto do posto e equipes de manutenção trabalham para remover os destroços.



