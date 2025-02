Fábrica de fantasias de Carnaval pega fogo na zona norte do Rio

Um incêndio atinge uma fábrica de fantasias de Carnaval em Ramos, na zona Norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (12). O Corpo de Bombeiros informou que equipes atuam no combate às chamas e tentam resgatar três pessoas que estão presas na área do galpão. Os alunos de uma escola que fica ao lado tiveram de sair às pressas. A fábrica é a principal fornecedora de fantasias para as escolas de samba do grupo de acesso do Carnaval carioca.