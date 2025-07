Fala Brasil explora Chongqing, a cidade que nasceu nas alturas

O Fala Brasil apresenta Chongqing, uma metrópole no sudoeste da China. A cidade é caracterizada por seu relevo acidentado e utiliza escadas em vez de ruas. Um prédio residencial abriga uma estação de metrô e um trem passa dentro dele. Chongqing possui tecnologia avançada para tratamentos contra o câncer. A ópera local se destaca pela troca rápida de máscaras. Neste sábado (19), o Fala Brasil te leva para um lugar onde o futuro escalou os mais altos muros do passado. Não perca o primeiro episódio da série Chongqing – A Cidade Que Nasceu Nas Alturas.



