Faustão é extubado e já respira sem aparelhos

O apresentador Fausto Silva foi extubado e já consegue respirar sem ajuda de aparelhos. A equipe médica informou que ele está se recuperando bem. Neste domingo (10), Dia dos Pais, Faustão recebeu a visita dos três filhos no hospital. O apresentador passou por dois transplantes na semana passada, um de rim e um de fígado. Ele já havia passado por outros dois transplantes, incluindo um de coração em 2023. Ainda não há previsão de alta para Faustão.



