Feriado tem intensa movimentação nas rodovias e terminais de SP

Durante o feriadão, a movimentação está intensa em rodovias, aeroportos e rodoviárias. Em São Paulo , cerca de 5 milhões de veículos são esperados até segunda-feira (21), com trânsito intenso nas rodovias dos Imigrantes e Anchieta. Os terminais Tietê, Barra Funda e Jabaquara devem receber 222 mil passageiros. Na Marginal Pinheiros, no entanto, o tráfego está fluindo bem.



