Festival de gastronomia movimenta Shopping Aricanduva, em SP

O evento de gastronomia em São Paulo destaca o morango como atração principal, neste sábado (16). A mesa apresenta sanduíches, hot roll e bebidas variadas. Entre os doces estão merengue e churros com morango. A entrada é gratuita no Shopping Aricanduva durante este final de semana.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!