Festival de gastronomia movimenta Shopping Aricanduva, em SP

O morango é a atração principal do evento gratuito

Fala Brasil|Do R7

O evento de gastronomia em São Paulo destaca o morango como atração principal, neste sábado (16). A mesa apresenta sanduíches, hot roll e bebidas variadas. Entre os doces estão merengue e churros com morango. A entrada é gratuita no Shopping Aricanduva durante este final de semana.

