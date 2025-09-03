Filha de ex-oficial nazista é presa na Argentina por quadro roubado durante Segunda Guerra Mundial
Avaliado em mais de R$ 2 milhões, o quadro foi originalmente propriedade de um comerciante judeu
A Justiça argentina ordenou a prisão domiciliar da filha de um ex-oficial nazista e seu marido após suspeitas de que o casal escondeu uma pintura valiosa roubada durante a Segunda Guerra Mundial. A investigação começou quando jornalistas holandeses identificaram o "Retrato da Condessa Corleone", do artista italiano Giuseppe Ghislandi, em um anúncio online da venda da casa do casal.
Avaliado em mais de R$ 2 milhões, ele foi originalmente propriedade de um comerciante judeu antes de ser saqueado pelos nazistas. Após a denúncia dos jornalistas holandeses, as autoridades argentinas abriram inquérito para investigar o caso.
