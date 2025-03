Filho de Bárbara Evans é internado após ser picado por escorpião no interior de São Paulo

A influenciadora Bárbara Evans informou que seu filho de um ano e três meses foi picado por um escorpião na cidade de São José do Rio Preto (SP). A criança foi levada ao hospital de ambulância. Apesar do ferrão ter permanecido na mão da criança, não houve liberação de veneno. A modelo pediu orações nas redes sociais e agradeceu pelo apoio recebido.



