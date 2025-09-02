Filhote de baleia-jubarte é visto em Arraial do Cabo (RJ)

Um filhote de baleia-jubarte foi visto ao lado da mãe nas águas próximas à costa de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro . O evento atraiu a atenção dos turistas que estavam na região e resultou em registros impressionantes. As baleias-jubartes costumam visitar o litoral brasileiro entre julho e setembro para se reproduzirem em águas mais quentes. Durante esse período, avistar esses animais se torna uma experiência comum para quem visita as praias locais.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!