Fala Brasil

Filhote de baleia-jubarte é visto em Arraial do Cabo (RJ)

Turistas registram cena rara de filhote nadando com a mãe no litoral fluminense

Fala Brasil|Do R7

Um filhote de baleia-jubarte foi visto ao lado da mãe nas águas próximas à costa de Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro. O evento atraiu a atenção dos turistas que estavam na região e resultou em registros impressionantes. As baleias-jubartes costumam visitar o litoral brasileiro entre julho e setembro para se reproduzirem em águas mais quentes. Durante esse período, avistar esses animais se torna uma experiência comum para quem visita as praias locais.

  • Animais
  • Litoral
  • Rio de Janeiro (Cidade)

