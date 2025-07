Fisiculturista que agrediu namorada pode ter pena aumentada devido à prática de artes marciais

A médica agredida pelo namorado em São Paulo está internada em estado grave. O fisiculturista Pedro Castro, lutador de jiu-jitsu, foi preso e pode ter sua pena aumentada devido à prática de artes marciais. Ele confessou que quebrou a mão durante a agressão. O incidente ocorreu após uma discussão motivada por ciúmes de uma mensagem no celular da vítima. Vizinhos chamaram a polícia e Pedro foi capturado em Santos. A agressão ocorreu durante a comemoração do aniversário da médica em um apartamento alugado.



