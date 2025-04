Flagrante: policiais e moradores resgatam bombeiro preso em explosão de casa nos EUA

Em Illinois, nos Estados Unidos, policiais e moradores se mobilizaram rapidamente para resgatar um bombeiro preso nos escombros após a explosão de uma casa durante o combate a um incêndio. A explosão fez com que o telhado caísse sobre ele, mas, com esforço conjunto, eles ergueram a estrutura de madeira, permitindo o salvamento do socorrista. O bombeiro foi levado ao hospital e sobreviveu ao incidente.



