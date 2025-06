Frio agrava dores nas articulações; entenda

A queda de temperatura em São Paulo e no sul do Brasil está associada ao aumento das dores nas articulações. Um ortopedista esclarece que o frio diminui a circulação sanguínea, tornando os líquidos sinoviais mais espessos. Para alívio, receitas caseiras como compressas quentes são sugeridas, além de exercícios e alongamentos que ajudam na mobilidade.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!