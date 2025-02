Frio extremo dificulta buscas por vítimas do acidente aéreo nos EUA; operação deve durar dias

Na noite da última quarta (29), um avião comercial com 64 pessoas colidiu com um helicóptero militar nos Estados Unidos. O acidente, que ocorreu durante a aproximação ao aeroporto Ronald Reagan, resultou na queda dos destroços no rio Potomac. Três militares estavam a bordo do helicóptero, que realizava um treinamento. Mais de 300 bombeiros trabalham no local para resgatar vítimas, operação que deve durar dias.