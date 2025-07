Frio intenso atinge Argentina e Chile, causando transtornos nas fronteiras

Uma onda de frio atinge a Argentina desde o início da semana, com temperaturas caindo para abaixo de zero. Em Buenos Aires, a sensação térmica é de zero grau nesta quarta (2). Na província de Jujuy, mais de 200 caminhões estão parados na fronteira entre Chile e Argentina devido à neve. Entre eles, há 60 caminhoneiros brasileiros. As autoridades locais fornecem assistência aos motoristas. A previsão indica que a onda polar deve se dissipar nos próximos dias.



