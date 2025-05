Frio intenso derruba temperatura em São Paulo nesta sexta (30)

A capital paulista registrou 9,8 graus na manhã desta sexta (30). Em Rancharia, no interior do estado, a mínima foi de dois graus. A previsão indica que as temperaturas não devem ultrapassar os 20 graus durante o dia. Uma massa de ar polar proveniente da região sul do país está afetando também outros oito estados. Não há previsão de chuva para hoje e amanhã as temperaturas podem variar entre 15 e 22 graus.



