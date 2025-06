Furacão Eric causa morte de bebê no México

A passagem do furacão Eric pelo México resultou na morte de um bebê de um ano. A tempestade tocou o solo ainda como categoria 4, a segunda mais perigosa, mas perdeu força ao avançar pelo país. Além dos diversos danos materiais, houve falta de energia elétrica e interrupção do sinal de internet. De acordo com as autoridades, não houve registros de outras vítimas fatais, além do bebê.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!