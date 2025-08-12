Garoto do Piauí de 3 anos se torna membro da sociedade dos superdotados

Paulo Alex, um garoto de 3 anos do Piauí, se tornou membro da Mensa, uma sociedade para superdotados. Ele começou a ler e escrever com pouco mais de 2 anos e pode contar até 100 em inglês e pronunciar o alfabeto russo. Ele mora com a família em Teresina e apresentou habilidades artísticas desde cedo. A Mensa visa estimular intelectualmente seus membros, identificando habilidades precocemente para apoiar o desenvolvimento. Os pais de Paulo têm grandes expectativas para o futuro do filho, esperando que ele use suas habilidades para beneficiar a sociedade.



