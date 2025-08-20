Gato Preto e Bia Miranda sofrem acidente de carro em São Paulo

Um acidente ocorreu entre um Porsche e outro carro em um semáforo no Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo , nesta quarta (20). Os influenciadores Gato Preto e Bia Miranda participaram de uma festa horas antes do incidente. O carro de luxo colidiu com outro veículo e bateu em um poste. Uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada ao pronto-socorro. Segundo o motorista do outro veículo, o Porsche avançou o sinal vermelho e causou a colisão antes de ser retirado por assessores.



