Gato Preto e Bia Miranda sofrem acidente de carro em São Paulo

Os influenciadores estavam em uma festa antes de colisão no Itaim Bibi; uma pessoa ficou ferida

Fala Brasil|Do R7

Um acidente ocorreu entre um Porsche e outro carro em um semáforo no Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo, nesta quarta (20). Os influenciadores Gato Preto e Bia Miranda participaram de uma festa horas antes do incidente. O carro de luxo colidiu com outro veículo e bateu em um poste. Uma pessoa ficou ferida e foi encaminhada ao pronto-socorro. Segundo o motorista do outro veículo, o Porsche avançou o sinal vermelho e causou a colisão antes de ser retirado por assessores.

  • Bia Miranda
  • Gato Preto
  • São Paulo (Cidade)

