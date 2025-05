GO: veja o que se sabe sobre o desaparecimento da diarista Gisele Heloisa

A diarista Gisele Heloisa Alves Silva, de 29 anos, desapareceu enquanto ia para o trabalho em Goiânia. Após seu carro ficar sem gasolina, ela avisou o marido e deixou um vídeo indicando a localização do veículo. Ela Chamou um mototáxi, mas não foi mais vista desde então. Gisele havia informado ao patrão que se atrasaria devido a uma consulta dentária. A polícia busca imagens de câmeras no bairro onde ela mora. Gisele é mãe de uma menina de 6 anos.



