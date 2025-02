Golpe da falsa imobiliária: criminosos alugam imóveis sem autorização

Quatro integrantes de uma quadrilha foram presos por aplicar golpes imobiliários na região do ABC Paulista. Os criminosos alugavam imóveis e, com procurações falsas, anunciavam a venda como se fossem os donos. A farsa foi descoberta por uma imobiliária, que percebeu inconsistências nos documentos e acionou a polícia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!