Golpista Magno Joseph Couto é alvo de denúncias por furtos e golpes do amor

Diversas pessoas relataram ter caído em golpes atribuídos a Magno Joseph Couto. Ele foi flagrado furtando apartamentos no Brasil e no exterior. As vítimas mencionaram que ele se apresenta como uma pessoa gentil e educada. O golpista aluga imóveis temporariamente e realiza furtos antes de deixar o local. Além disso, também se aproxima de mulheres para aplicar o golpe do amor. Segundo um especialista em segurança, é importante que condomínios agendem mudanças para prevenir furtos. A Secretaria de Segurança Pública investiga os casos denunciados pelas vítimas.



