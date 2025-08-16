Logo R7.com
Fala Brasil

Governo argentino cria força-tarefa para combater avanço do PCC no país

A organização criminosa já realiza rituais em presídios argentinos e é comparada a máfias europeias

Fala Brasil|Do R7

O Primeiro Comando da Capital (PCC) tem expandido sua presença na Argentina, com 28 integrantes identificados e 8 presos. O governo argentino criou uma força-tarefa chamada Departamento Federal de Investigações (DFI) para combater essa ameaça. A organização criminosa já realiza rituais em presídios argentinos e é comparada a máfias europeias. Autoridades destacam a necessidade de cooperação internacional para conter o avanço do PCC na região.

