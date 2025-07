Governo faz reunião com empresários da indústria e do agro sobre tarifas americanas

Na manhã desta quinta (15), acontece a primeira reunião do Comitê Interministerial que prevê a adoção de medidas de reciprocidade da economia brasileira contra a tarifa de 50% anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O coordenador da comissão, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, recebe lideranças dos setores da indústria. Estarão presentes os segmentos de aviação, aço, alumínio, celulose, máquinas, calçados, autopeças e móveis.



