Grave acidente no Rodoanel deixa quatro feridos e afeta trânsito em São Bernardo do Campo

Um grave acidente no quilômetro 67 do Rodoanel em São Bernardo do Campo, envolvendo uma carreta cegonheira, dois caminhões e uma perua, deixou quatro feridos, nesta sexta (30). Uma das vítimas, o motorista de um dos caminhões, ficou presa às ferragens e foi resgatada por helicóptero. O acidente causou congestionamentos significativos nas rodovias próximas. As vítimas foram resgatadas após mais de 40 minutos presas às ferragens.



