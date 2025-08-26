Grávida que foi escoltada pela PM durante trabalho de parto conversa com Fala Brasil

Lidiane entrou em trabalho de parto enquanto estava presa no trânsito de São Paulo . Ela e seu marido enfrentavam dificuldade para chegar ao hospital. A solução veio quando foram auxiliados por uma viatura da Polícia Militar. O policial Thiago ajudou a abrir caminho e em 45 minutos, chegaram à maternidade na zona sul, onde Lidiane deu à luz a Rebeca. Acompanhe a reportagem!



