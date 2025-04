Greve geral na Argentina cancela voos partindo do Brasil

A Argentina está passando por uma greve geral que levou ao cancelamento de vários voos saindo do Brasil. Os principais sindicatos do país convocaram a paralisação de 24 horas, que reivindica reajustes salariais, respeito aos direitos dos aposentados e a criação de um plano nacional de emprego. Passageiros foram orientados a remarcar seus voos sem custos adicionais ou pedir reembolso.



