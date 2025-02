O governo de Israel anunciou que o cessar-fogo com o grupo terrorista Hamas começará neste domingo (19), às 8h30 no horário local (3h30 em Brasília). O Hamas libertará três reféns mulheres em condição ainda não confirmada. Outros 30 reféns serão soltos nas próximas semanas. Israel também libertará 95 prisioneiros palestinos nesta fase do acordo.