Grupo terrorista Hamas liberta mais três reféns israelenses neste sábado (15)

Após 498 dias em cativeiro, três reféns israelenses foram libertados pelos terroristas do grupo Hamas. Eles irão passar por uma série de exames e devem ficar internados por tempo indeterminado. Em troca da liberação, 369 prisioneiros palestinos foram soltos por Israel. A preocupação persiste quanto aos outros 73 reféns ainda sob custódia dos terroristas. Discussões para uma nova fase do cessar-fogo devem ocorrer na próxima semana.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!