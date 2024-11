Guardiola comenta pesquisa que o aponta como favorito da torcida para assumir a seleção brasileira

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Real Time Big Data a pedido da RECORD indicou que Pep Guardiola é o técnico favorito da torcida brasileira para assumir a seleção na próxima Copa do Mundo. Após uma partida onde o Manchester City perdeu por 4 a 1 para o Sporting em Lisboa, Guardiola foi questionado sobre essa preferência. Ele mencionou seu desejo de rever sua atual equipe e melhorar seu desempenho. O contrato de Guardiola com o Manchester City termina em junho do próximo ano e ele expressou interesse em dirigir uma equipe na Copa do Mundo. A pesquisa revelou que 27% dos torcedores citaram seu nome como primeira opção para treinador da seleção no Mundial de 2026. Além disso, 62% dos entrevistados desaprovam o trabalho atual de Dorival Júnior e 54% desejam uma seleção composta por jogadores que atuem no Brasil.