Guiana Brasileira? Piada se espalha nas redes e irrita portugueses

O meme da "Guiana Brasileira", que sugere Portugal como parte do Brasil, uma polêmica nas redes sociais.



A situação começou quando o Barcelona usou uma expressão brasileira ao anunciar a contratação de Francisca Nazaré, uma jogadora portuguesa. Isso desagradou alguns portugueses e levou internautas brasileiros a responderem de forma criativa. Humoristas portugueses também participaram, criando nomes engraçados para o Brasil, como "Havaí que é tua Taffarel". Esta brincadeira reflete a relação histórica e a rivalidade amigável entre os países. Apesar do tom provocativo, a brincadeira foi encarada com humor por muitos, com destaque a capacidade dos brasileiros de rir de tudo e a relação colaborativa atual entre as nações.



