Homem é assassinado após acolher desconhecido que pediu ajuda em SP

As câmeras de segurança do prédio onde Rafael, de 31 anos, foi encontrado morto registraram a entrada e saída de Hebert Melo Pereira. Segundo a investigação, Hebert abordou Rafael na rua, alegando estar com fome e frio, e foi convidado a entrar em seu apartamento. Dentro do imóvel, Hebert atacou Rafael com uma faca e, em seguida, trocou de roupas com ele. Cerca de 40 minutos depois, tentou sair do prédio, mas encontrou dificuldades. Ele só conseguiu deixar o local quando outro morador utilizou o sistema de reconhecimento facial para sair. O corpo de Rafael foi encontrado no dia seguinte por uma amiga. Hebert, que já possui passagens pela polícia, foi preso e responderá por latrocínio. Rafael era natural do Maranhão e estava em São Paulo a trabalho.



