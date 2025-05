Homem é morto em ataque a tiros em Osasco, Grande São Paulo

Um homem foi morto em um ataque de criminosos no Jardim Munhoz Júnior, Osasco, em São Paulo, nesta sexta (9). Testemunhas relataram que três homens dispararam contra a vítima e fugiram em dois veículos. O Samu foi acionado, mas o homem já estava sem vida ao chegar. A polícia civil vai investigar as razões do ataque e tenta identificar os autores.



