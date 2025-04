Homem é preso em Goiás por se passar por médico e aplicar golpe com canetas emagrecedoras

Matheus Moura dos Santos foi preso em Goiás por se passar por médico e vender canetas emagrecedoras pela internet. Ele oferecia um preço muito abaixo do mercado e sumia ao receber os pagamentos. A Polícia Civil localizou o suspeito em um hotel de Goiânia, onde foi encontrado um diploma de medicina falso. No celular dele, havia conversas com vítimas de todo o Brasil. Sua prisão preventiva foi decretada após audiência de custódia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!