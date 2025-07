Homem é resgatado após escalar roda-gigante em Caldas Novas (GO)

Um homem escalou uma roda gigante com cerca de 30 metros de altura em Caldas Novas, Goiás, precisando ser resgatado pelos bombeiros. A cena chamou a atenção, especialmente porque o homem aparentava estar tranquilo durante o ato. Esta foi a terceira vez que ele subiu no brinquedo sem qualquer tipo de proteção, de acordo com os bombeiros. O parque foi notificado para instalação de vigilância. Não há informações sobre o motivo da ação do homem.



