Homem invade universidade na Paraíba e deixa um morto e um ferido

Um homem foi morto a tiros na Universidade Estadual da Paraíba. O atirador, motivado pelo término de um relacionamento, entrou no local e disparou contra o operador de uma copiadora no terceiro andar. Outro homem foi ferido e levado ao hospital, sem risco de morte. Alunos deixaram o prédio, e uma estudante se machucou ao pular do primeiro andar. O autor dos disparos foi preso. As atividades acadêmicas foram suspensas até 11 de abril.



