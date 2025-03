Ícone do boxe, George Foreman morre aos 76 anos nos Estados Unidos

O ícone do boxe e bicampeão mundial dos pesos pesados George Foreman morreu aos 76 anos nos Estados Unidos. A família confirmou o falecimento do ex-atleta, mas não divulgou a causa da morte. Nascido em 1949 no Texas, Foreman conquistou a medalha de ouro olímpica em 1968 e ganhou seus títulos mundiais em 1973 e 1994, com uma diferença de 21 anos entre eles. Além de seu sucesso no boxe, ele se tornou famoso por uma chapa elétrica que leva seu nome. Foreman deixa 12 filhos, cinco deles também chamados George, uma filha chamada Georgetta, além de dois netos que também foram nomeados George, perpetuando seu legado.



