Idosa cai ao descer de ônibus em Suzano, Grande São Paulo

Uma mulher caiu ao tentar descer de um ônibus em Suzano, na Grande São Paulo . O motorista abriu a porta para a descida, mas acelerou antes que ela conseguisse colocar o pé no chão, causando sua queda. Testemunhas ajudaram a mulher a se levantar. O motorista chegou a diminuir a velocidade, mas não parou para verificar a situação da passageira. A prefeitura de Suzano informou que está analisando o caso para determinar as medidas adequadas.



