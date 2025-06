Idosa é atropelada por motociclista que fazia 'grau' na zona sul de SP

Rosana, de 64 anos, foi atropelada em São Paulo por um motociclista que empinava a moto e fugiu sem prestar socorro. Ela saía da igreja e foi socorrida por vizinhos, sendo levada ao Hospital de Pedreira e transferida para outro hospital, onde passou por cirurgia devido a uma fratura no fêmur. Sua saúde é estável, mas a família enfrenta dificuldades, já que Rosana cuidava de sua mãe, de 90 anos, e sua tia, de 85, com Alzheimer.



