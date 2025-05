Idosa presa por tráfico internacional de drogas teria sido enganada por namorado virtual

Maria das Dores, de 65 anos, foi presa ao tentar embarcar da Colômbia para Paris com pacotes de cocaína. Segundo a família, ela não sabia que estava levando a droga na bagagem e que teria sido enganada pelo namorado virtual, com quem mantinha um relacionamento desde 2023. Além da cadeia, a idosa teria acumulado um prejuízo de quase R$ 100 mil. Entenda.



